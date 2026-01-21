Danimarca: "Bene se Trump eviterà uso della forza, ma minaccia resta"

Copenaghen, 21 gen. (askanews) – Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha dichiarato che è “positivo” che Donald Trump abbia dichiarato di voler evitare l’uso della forza militare in Groenlandia, ma ha sottolineato che il presidente degli Stati Uniti non ha fatto marcia indietro rispetto alla minaccia di impadronirsi del territorio artico.

“Né il ministro della Difesa, né io abbiamo ancora ascoltato il discorso del presidente. Abbiamo ricevuto un breve briefing e, dopo questo discorso, è abbastanza chiaro che l’ambizione del presidente rimane intatta. È, ovviamente, positivo di per sé che venga affermato che non ricorrerà all’uso della forza militare. Questo, ovviamente, non va tenuto in considerazione. Ma questo non risolve la questione, perché viene espresso molto chiaramente che è meglio possedere che affittare e che la Danimarca non può prendersi cura della Groenlandia”, ha dichiarato da Copenaghen.