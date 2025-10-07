Danimarca: divieto dei social media per ragazzi sotto i 15 anni

In un recente intervento al parlamento danese, la premier Mette Frederiksen ha sollevato una questione cruciale riguardo all’impatto dei social media sulla vita dei giovani. Con una popolazione studentesca sempre più giovane in possesso di dispositivi mobili, il governo sta considerando misure drastiche per salvaguardare l’infanzia danese.

Frederiksen ha affermato che “i telefoni cellulari e i social media stanno rubando l’infanzia ai nostri bambini”, sottolineando la necessità di intervenire.

Attualmente, è noto che quasi tutti gli studenti di settima classe, tipicamente tra i 13 e i 14 anni, possiedono un cellulare, creando un ambiente virtuale che può risultare pericoloso senza un adeguato controllo.

Proposta di legge per limitare l’accesso ai social media

Durante il suo discorso, Frederiksen ha esortato i membri del parlamento a collaborare per inasprire le leggi esistenti, al fine di fornire una protezione migliore ai giovani cittadini danesi. Tuttavia, i dettagli specifici su come potrebbe essere implementato un divieto sui social media per i minori di 15 anni non sono stati chiariti e attualmente non esiste un progetto di legge specifico nell’agenda legislativa del governo.

Le iniziative dei cittadini

Un’iniziativa popolare danese, sostenuta da oltre 50.000 firme, ha già chiesto il divieto di piattaforme come TikTok, Snapchat e Instagram per i minori. Questa mobilitazione civica riflette una crescente preoccupazione tra i genitori e le comunità riguardo ai potenziali rischi associati all’uso di tali piattaforme da parte dei giovani.

Frederiksen ha anche accennato alla possibilità che i genitori possano autorizzare i propri figli a utilizzare i social media a partire dai 13 anni, aprendo un dibattito su quanto controllo dovrebbe spettare ai genitori rispetto ai diritti individuali dei minori. La questione si pone in un contesto più ampio, dove l’autoregolamentazione delle piattaforme social è frequentemente messa in discussione.

Il contesto europeo e le discussioni in corso

Non si può ignorare il fatto che Frederiksen non è nuova a queste posizioni. Già in passato, la leader dei Socialdemocratici ha espresso il suo sostegno per la creazione di normative più rigorose riguardo all’uso dei social media da parte dei più giovani. Oltre ai confini nazionali, il governo danese sta anche esercitando pressione sull’Unione Europea affinché le aziende tecnologiche implementino misure per verificare l’età degli utenti online.

Riflessioni sul futuro

Queste misure sono indicative di un crescente riconoscimento della necessità di proteggere i giovani dalle insidie del mondo digitale. La questione di come navigare tra libertà di espressione e protezione dell’infanzia è complessa e richiede un attento bilanciamento. Con l’evoluzione continua delle tecnologie e delle piattaforme social, la Danimarca potrebbe diventare un caso studio interessante per altre nazioni che si trovano di fronte a sfide simili.

La proposta danese rappresenta un tentativo significativo di affrontare i problemi legati all’uso dei social media tra i minori. Mentre le discussioni continuano, rimane da vedere quali passi specifici il governo adotterà e come le famiglie e i giovani stessi risponderanno a queste nuove regole.