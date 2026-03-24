Danimarca, gli elettori della Gronelandia in fila per il voto

Nuuk, 24 mar. (askanews) – I groenlandesi in fila ai seggi per eleggere i loro due rappresentanti al Parlamento danese. La socialdemocratica Mette Frederiksen potrebbe essere rieletta Primo Ministro, soprattutto grazie alla sua opposizione alle ambizioni del presidente statunitense Donald Trump sull’isola artica. A Nuuk, il voto potrebbe rivelarsi decisivo, con i partiti indipendentisti e la destra che sperano di conquistare i due seggi attualmente occupati dalla sinistra. Il Primo Ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen (di destra), ritiene che queste siano “le elezioni più importanti nella storia” di questo territorio autonomo danese.