Danni ingenti all'aeroporto di Catania, chiuso fino a mercoledì

Catania, 17 lug. (askanews) – L’aeroporto di Catania resterà fermo almeno fino a mercoledì prossimo: a comunicarlo, dopo l’incendio che si è sviluppato nello scalo, è stata la Società di gestione dell’aeroporto etnea. “Le operazioni di volo – si legge sul sito ufficiale – sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio”. Uno stop deciso dalla società in considerazione dei danni, della messa in sicurezza e rispristino dello scalo.

Intanto la Regione Sicilia ha attivato il tavolo di coordinamento per garantire che i voli sospesi siano riprotetti negli scali di Palermo, Trapani e Comiso.

L’incendio, divampato per motivi ancora da accertare, sarebbe partito prima delle 23.30 di domenica dal piano inferiore per poi estendersi al terminal partenze della struttura centrale.

“La cause dell’incendio all’aeroporto di Catania sono oggetto di una indagine da parte della magistratura – ha detto da Palermo il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ex presidente della Regione – per fortuna i servizi di pronta evacuazione sono stati efficienti e non ci sono segnalazioni di feriti”, ha ricordato.