Un week end da meteo estremo in tutta Italia ma in particolare in Piemonte con danni ingenti per la grandine ed un mezzo disastro a Tortona

Danni ingenti in Piemonte per la grandine e disastro a Tortona, dove nella giornata del 28 maggio chicchi grossi come piccole uova si sono abbattuti con una intensità spaventosa su auto, abitazioni e coltivazioni. I danni quantificati finora dopo i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale sarebbero ingenti e secondo fonti ufficiose ammonterebbero in sommatoria a svariati milioni di euro.

Danni della gradine e disastro a Tortona

Il maltempo della prima parte di questo turbolento week end di fine maggio ha flagellato la regione ed in particolare la città con molte colture distrutte quasi per intero nell’ampia fascia dell’Alessandrino che guarda al confine con la vicina Lombardia. Tutto questo con fortissimi temporali che nelle scorse ore hanno colpito non solo il Piemonte orientale ma anche Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. I dati riportati dai media sono agghiaccianti: sono caduti nelle località più colpite dalle precipitazioni 32mm di pioggia a Tricerro, 24mm a Casale Monferrato, 22mm a Candia canavese.

Pioggia, vento e temporali furiosi

E il vento non è stato da meno, creando un effetto “sferzata” terrificante quando la pioggia si è trasformata in grandine e le raffiche hanno raggiunto velocità fino a 60km/h ad Alessandria e Villanova Solaro. Le temperature sono crashate in tutto il Piemonte ed i fenomeni sono stati violentissimi, con grandinate devastanti tra Asti e Alessandria. Tortona è stata una delle località più colpite dalla grandine, che ha provocato gravi danni.