Dante700, al Carditello Festival Capossela con Bestiale Comedìa

Milano, 26 lug. (askanews) – Al Carditello Festival, luogo storico nonché simbolo della lotta dello stato alla Camorra arriva il 28 luglio alle ore 21 Vinicio Capossela con Bestiale Comedìa, un concerto per celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri.

La ricerca musicale, artistica e letteraria che Vinicio Capossela porta avanti da tempo è ricca di riferimenti danteschi. Sebbene le citazioni esplicite ad alcuni passi della Divina Commedia siano presenti in particolare in alcuni brani dell album Marinai, profeti e balene del 2011, in tutta la discografia di Capossela riecheggia l universo metafisico dantesco attraverso una ricerca della ritualità, del primordiale, delle radici mitiche della propria cultura, tutta volta a decifrare e restituire la complessità dell animo umano.

Il concerto per celebrare l anniversario della morte di Dante Alighieri attinge da questa vasta discografia: un vero e proprio viaggio nell aldilà tra santi, creature mitiche, bestie, eroi e, soprattutto, peccatori.

I compagni di questa impresa sono due musicisti di grande talento, il poliedrico Vincenzo Vasi e il virtuoso Raffaele Tiseo, che come Virgilio e Beatrice affiancano il cantautore e gli danno coraggio nel confrontarsi con una delle opere più vaste, monumentali e magnifiche della storia della letteratura mondiale.

Nel tour estivo di Capossela è prevista pure una data internazionale: il 20 settembre a Bruxelles nell ambito de Les Nuits Botanique 2021.