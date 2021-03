Dantedì: il dantista Malato, 'Sommo Poeta merita corona di alloro alla memoria'** (2)

(Adnkronos) – Spiega lo studioso all'Adnkronos circa la cerimonia prospettata: "In via del tutto ipotetica si potrebbe prevedere l'elaborazione di una Laudatio poetica, la motivazione, scritta in buon latino medievale (naturalmente con corredo di traduzione), del conferimento del 'premio'. La cerimonia sarebbe auspicabilmente sobria ma solenne.

Un ricordo ufficiale che esprima in apertura il sentimento della nuova Italia, rappresentata dallo Stato italiano, la lettura pubblica del testo della Laudatio con relativa traduzione, qualche intervento di piú completa messa a fuoco dell'evento e del significato che gli si attribuisce; quindi la consegna simbolica della corona di alloro – l''amato alloro' -, che s'immagina non vegetale ma di bronzo (o d'oro), con allegata sintetica didascalia ugualmente bronzea". Questa corona potrebbe essere poi trasferita a Ravenna e "solennemente deposta sulla tomba del Poeta (oppure a Firenze, nel Battistero o in Santa Croce)".

Sarebbe "un tardivo ma riscattante omaggio della patria al suo Sommo Poeta", conclude Malato.