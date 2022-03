Dantedì: in Duomo a Milano il 25 marzo evento per rileggere la Divina Commedia

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – Il 25 marzo, data che gli studiosi indicano come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, si celebra in Italia il Dantedì: la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri.

Tante sono le iniziative organizzate in Italia e all’estero dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali per ricordare il Sommo Poeta. Per l’occasione, dopo il grande successo di pubblico registrato nel 2021 con Dante in Duomo – La lettura integrale della Divina Commedia (con oltre centomila contatti raggiunti in presenza e in diretta streaming e tv), sotto la direzione artistica del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, il 25 marzo 2022, alle ore 18.30, Dante tornerà idealmente in Cattedrale con Dantedì in Duomo: un evento speciale dedicato alla sua immortale opera.

Una serata di grande valore culturale e artistico, con la lettura del XXVI canto dell’Inferno, il I del Purgatorio e il XXXIII del Paradiso, introdotta da un saluto dell’Arciprete della Cattedrale Mons. Gianantonio Borgonovo. Mons. Marco Ballarini, Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, introdurrà il Paradiso con una lectio magistralis dedicata all’ultima cantica del poema dantesco. La lettura sarà intervallata da musiche di Johann Sebastian Bach e di Ennio Morricone. Un viaggio con Dante tra segni e sogni, sguardi e visioni.

Un viaggio tra i versi delle tre cantiche per un libro unico.

Un viaggio alla ricerca delle stelle sulla rotta del poeta pellegrino. Dichiara Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano: «È davvero una congiunzione favorevole quella del prossimo 25 marzo, solennità dell'Annunciazione. Sarà la prima volta che in Italia si celebra il giorno scelto dal Consiglio dei ministri come Dies Dantis (o Dantedì), una ricorrenza annuale che permetterà di fare "memoria collettiva" del Sommo Poeta e di tenere viva l'attenzione per la sua eredità.

In Duomo, grazie a Massimiliano Finazzer Flory. E sarà anche il giorno d'inizio della nuova Milano Duomo tv, la prima televisione web – almeno in Italia – prodotta da una cattedrale. Avremo davanti una bella scommessa, offerta a tutto il mondo della rete: un palinsesto a tempo pieno quotidiano (di 24 ore) che unirà anzitutto la diretta delle in streaming delle molteplici e ricche celebrazioni che si tengono in Duomo e, inoltre, la diretta o la differita delle molte altre attività spirituali e culturali che il Duomo offrirà a tutto il mondo in podcast, materiali già registrati e presenti nei nostri archivi e che saranno trasmessi a cadenza ciclica intelligentemente cadenzata nel tempo».

«Dante, in questa lettura in Chiesa è un progetto poetico che incarna il bisogno di verità, delle relazioni tra gli esseri umani. Dante, fa della poesia uno dei fondamenti della nostra vita terrena. Ma egli anche è “maestro di preghiera” intesa come possibilità di salvezza, come richiesta urgente. Dante nelle chiese, dunque, e a Milano invita a camminare non solo dietro il poeta ma anche dentro l’uomo per riscoprire tutti insieme il ruolo del lettore», sono le parole del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory. Dichiara Mons. Marco Ballarini, Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana: «Abbiamo tutti negli occhi le terribili immagini di famiglie che hanno dovuto abbandonare la loro casa e ogni loro avere senza nessuna colpa, a causa di una sciagurata guerra che ha fatto di loro degli esuli. Ecco, è l’immagine di Dante exul immeritus quella che mi accompagna nella commemorazione di quest’anno. Dante è colui che ha tristemente fatto esperienza di “come sa di sale lo pane altrui, e com’ è duro calle lo scendere e ’l salir per l’altrui scale”; ci aiuti anche a riscoprire l’umanità necessaria per rendere meno salato il pane di tanta gente che ha perso tutto e più accessibili le nostre porte» L’evento è accessibile gratuitamente al pubblico, nella più rigorosa osservanza delle prescrizioni del contenimento del contagio da Covid-19 e fino a capienza massima consentita dalle norme, con obbligo di Green Pass Rafforzato, previa prenotazione obbligatoria dal sito ufficiale duomomilano.it. Non solo.

Per l’occasione, Dantedì in Duomo sarà trasmesso in diretta streaming sul nuovissimo canale YouTube del Duomo di Milano Milano Duomo Tv (accessibile anche dal sito ufficiale www.duomomilano.it) che con questa significativa iniziativa, avvierà le trasmissioni. Un canale che sarà attivo 24 ore su 24, con la proposta dei più significativi eventi culturali promossi dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, webinar, conferenze, gli appuntamenti della Scuola della Cattedrale, i concerti e i più importanti momenti liturgici in diretta dalla Cattedrale, quali la trasmissione dal lunedì al venerdì della Santa Messa delle ore 8.00, dell’eucaristia vigiliare del sabato alle ore 17.30 e delle celebrazioni domenicali delle ore 9.30 e delle ore 11.30.