Danza Bollywood sfrenata al Festival induista della luce a Roma

Roma, 11 ott. (askanews) – Danza Bollywood sfrenata nel foyer dell’Auditorium della Conciliazione di Roma. È uno dei laboratori sold-out della giornata-evento che si svolge in occasione della IX edizione del Diwali in Italia, il festival della luce induista, ricorrenza tra le più attese in India e sempre più conosciuta anche nel nostro Paese.

La giornata di festeggiamenti, lanciata nel corso di un convegno al Senato dal titolo “Il valore del dono: luce per una società non violenta”, è iniziata con lezioni di yoga, è proseguita con il laboratorio di danza Bollywood e lo spettacolo delle marionette Ramayana, per concludersi con spettacoli di danza classica dell’India in stile Bharatanatyam e Kuchipudi e il grande concerto della star internazionale del violino Dr.

L. Subramaniam e la cantante Kavita Krishnamurti.

Al Festival della Luce un assaggio della ricchezza della cultura Induista che l Unione Induista Italiana (UII) ha deciso di regalare ai cittadini romani e a tutti i turisti.