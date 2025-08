Danzare con la mistica delle macchine: Chunky Move a Venezia

Venezia, 5 ago. (askanews) – Un’opera che ibrida i corpi umani e le macchine, che ragiona sulla relazione spaziale, ma anche temporale che la nostra specie intrattiene da millenni con gli oggetti, e che ora si declina ovviamente anche verso il futuro. Alla Biennale Danza 2025 il collettivo Chunky Move ha portato in prima europea lo spettacolo “U N I T E D”, che si ispira all’idea di un “misticismo della macchina”.

“Gli esseri umani – ha detto ad askanews Anthony Hamilton, direttore artistico della compagnia – pensano al mondo materiale come se fosse morto, pensiamo che non abbia vita. Ma io vedo la reazione tra gli umani e le cose che costruiamo nel dare a loro un senso, un’anima, in un certo modo gli diamo una vita, perché essi rappresentano la nostra autoconsapevolezza, rappresentano la nostra sensibilità creativa, il senso di utilità. Per questo tutto quello che facciamo in qualche modo è un oggetto spirituale, quasi sacro”.

Lo spettacolo attinge a immaginari che vanno dalla storia alla fantascienza, affida un ruolo alle macchine, che chiedono ai corpi dei danzatori una forma di adesione che è ovviamente fisica, ma riguarda anche sfere più sottili. Il movimento resta centrale, perché assume la forma, magari non nuovissima, del dialogo fattivo tra corpo e macchinario. “La coreografia – ha aggiunto il coreografo – riguarda sempre il modo problematico e difficile nel quale i corpi incontrano cose diverse. Come dobbiamo sempre negoziare con la tecnologia, con il design industriale, con la pianificazione delle città e via dicendo. Lo spettacolo riguarda questi temi, in particolare i ballerini hanno il reale problema di confrontarsi con i macchinari e sviluppare nuove coreografie e nuove storie sul modo in cui noi ci relazioniamo con le macchine”.

Temi che sono cruciali in un’epoca di ansia tecnologia dominata dall’emergere dell’intelligenza artificiale, ma a cui i Chunky Move guardano comunque con speranza. “Lo spettacolo – ha concluso Hamilton – parla di lavorare insieme, ‘U N I T ED ‘ dice il titolo: si tratta di unità, del modo di affrontare insieme i problemi per trovare delle buone soluzioni”.