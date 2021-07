Milano, 17 lug. (askanews) – Grande festa in Bolivia per il 212esimo anniversario della rivoluzione del 16 luglio, passo fondamentale per la liberazione dal dominio colonialista che ebbe inizio con le rivolte La Paz. Proprio qui si svolge la tradizionale parata, dedicata alla Santa Vergine del Carmen, patrona della città, fra danze colorate, demoni e bande musicali.

L’ultima parata era stata cancellata a causa della pandemia.