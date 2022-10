Dardust: “Non voglio cadere nello spauracchio fascista”

Milano, 26 ott. (askanews) – “Nasco da una famiglia di estrema sinistra, con i poster del Che appesi ovunque, mio padre era consigliere comunale, è stato attivista del Pc, detto questo il mio atteggiamento, cercando di usare la razionalità, non voglio cadere nello spauracchio fascista che spesso di fa estremizzando dall’altra parte. Sicuramente ho una visione diversa di quello che accadrà ma non voglio essere spaventato, ma comunque una parte di me dice di avere un minimo di fiducia in quello che accadrà” Così Dardust ha commentato l’attuale situazione politica in Italia dopo la vittoria e l’insediamento a capo del governo di Giorgia Meloni.