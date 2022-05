Dardust super ospite a Eurovision presenta “Horizon in your eyes”

Milano, 6 mag. (askanews) – La sua musica ha accompagnato eventi internazionali come il Superbowl, l’Nba All Star Game e i Giochi Olimpici e ora Dardust è tra i super ospiti dell’Eurovision Song Contest. “Sono stato invitato a rappresentare l’unione tra la tradizione e il futuro, che è quello che io faccio sempre”.

Nella prima semifinale il 10 maggio eseguirà il suo nuovo singolo “Horizon in your eyes”. “È un brano puramente club, con dei colori esotici, c’è sicuramente il Giappone, è nato su un beat di Taiko questa percussione giapponese legata a tantissime leggende e al tema della gioia.

Per me ‘Horizon in your eyes’ è una sorta di inno dopo un periodo così scuro perchè siamo stati fermi per anni, è l’inno della condivisione, della pulsazione, del club, degli spazi aperti, della condivisione e del rituale musicale e quindi è un brano fondamentale per me”.

Dario Faini in arte Dardust non si limiterà a presentare il suo singolo ma farà ballare il pubblico dell’Eurovision con “Dance of beauty” un viaggio tra i maggiori successi della dance italiana.

“La chiave è quella di far un tributo a tutti quegli artisti italiani che nel mondo dell’elettronica, della dance, eccetera sono diventati famosi nel mondo. È una sorta di Medley, un percorso che parte dagli anni ’70 con Giorgio Moroder fino ad oggi insieme a Benny Benassi e da Sophie and The Giants con il singolo fatto insieme, quindi sarà un tributo ai brani che ho amato tanto”.

Dardust ha scritto con Mahmood Soldi, la canzone vincitrice di Sanremo 2019 e seconda a Eurovision. Insieme a Blanco Mahmood è in gara con Brividi. “Brividi è un brano meraviglioso, forse uno dei brani più belli di questo Eurovision che sicuramente si farà notare per l’accoppiato con Blanco e perchè è un brano che può parlare oltre l’Italia”.

Dardust sarà Maestro concertatore della Notte della Taranta a Melpignano.