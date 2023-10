Dare voce a Ken Follett, gli audiolibri tra letteratura e teatro

Milano, 16 ott. (askanews) – Arriva in audiolibro, sulla piattaforma Audible di Amazon, il romanzo “Le armi della luce” di Ken Follett, da oltre 40 anni uno degli autori di bestseller più letti al mondo. A dare la voce italiana alla storia dello scrittore britannico è Riccardo Mei. “È un’esperienza – ha raccontato ad askanews – che mi ha permesso di entrare meglio nel mondo di Ken Follett, nei suoi stilemi narrativi, nella sua tecnica di narrazione che è estremamente visiva ed è molto astuta perché lui comunque secondo prima della della stesura del romanzo lui ha già pensato a una trasposizione cinematografica o televisiva”.

Mago prima del thriller avventuroso, poi anche del romanzo di impianto storico, Follett cala le sue storie di fantasia in un tempo e in un contesto reali, con una polifonia di personaggi. E questo è un elemento sfidante per il narratore. “Quando si fa un personaggio a teatro – ha aggiunto – tu interpreti quello. Quando io sono davanti al microfono io interpreto tutti i protagonisti della storia quindi divento di volta in volta quel personaggio o l’altro che gli risponde, oppure la donna o la fidanzata o il bambino”.

E poi entrando ancora di più nell’idea stessa dell’audiolibro, come forma di “lettura” che si affianca a quella tradizionale. “È una versione in qualche modo comunque attoriale, interpretata – ha concluso Riccardo Mei – che non è quella che ciascuno si immagina quando legge il libro nella sua mente, Perché l’esperienza della lettura è assolutamente irripetibile, personale e irrinunciabile. Eppure l’esperienza dell’ascolto quando qualcuno, diciamo, sa leggere bene, interpreta bene tutti i personaggi, è un altro tipo di esperienza che secondo me si avvicina molto di più al teatro, tra il teatro e il radiodramma”.

Un’esperienza, insomma, che contribuisce ad ampliare le possibilità di avvicinamento alla letteratura e che gioca un ruolo significativo nella partita per promuovere la lettura in Italia.