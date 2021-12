Darfo Boario Terme, si schianta con il furgone: morto un 21enne

Brutto incidente stradale a Darfo Boario Terme, un ragazzo di soli 21 anni si è schiantato mentre era alla guida del furgone da lavoro

Brutto incidente stradale a Darfo Boario Terme, un ragazzo di soli 21 anni si è schiantato mentre era alla guida del furgone da lavoro della sua azienda.

Darfo Boario Terme, incidente lungo la A22: chi era la vittima

La vittima aveva solo 21 anni e si chiamava Ismail Bouraya.

Un ragazzo originario del Marocco che viveva in Italia dal 2020. Appena arrivato in Italia ha vissuto nel Bresciano, a Piamborno, trovando subito lavoro in un’azienda di Darfo Boario Terme. Pochi mesi dopo si era trasferito a Forcola, un paese della provincia di Sondrio, dove risiedono i genitori. Ismail girava l’Italia per realizzare impianti elettrici per i capannoni di Amazon, in quanto dipendente dell’azienda Elettromeccanica Lombarda di Darfo.

Darfo Boario Terme, incidente lungo la A22: la dinamica dell’incidente

Lo schianto è avvenuto lunedì 27 dicembre, verso le 4 e 30 della mattina, lungo l’autostrada del Brennero, in direzione Chieti. Ismail stava guidando il furgone dell’azienda con a bordo altri due suoi colleghi. Il Fiat Ducato che guidava si è scontrato contro un tir, tra i caselli di Mantova Nord e Mantova Sud, finendo sotto di esso. Per Ismail non c’è stato nulla da fare.

Darfo Boario Terme, incidente lungo la A22: le condizioni dei colleghi

I due colleghi di Ismail sono stati subito trasportati all’ospedale Poma di Mantova. Uno di loro è in condizioni critiche e si trova attualmente in prognosi riservata,l’altro è fuori pericolo.