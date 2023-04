Daria Trepova compare al tribunale di Mosca, folla di reporter

Milano, 4 apr. (askanews) – Darya Trepova, accusata di terrorismo per l’attentato al cafè di San Pietroburgo nel quale è stato ucciso il blogger pro Putin Vladlen Tatarsky, è stata comparsa in un tribunale di Mosca dopo essere stata arrestata dalla polizia. Il tribunale, dove l’attendeva una folla di reporter, ha ordinato un arresto preventivo per Trepova.