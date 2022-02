Dario Argento e cosa gli fa davvero paura: “La ferocia dei ragazzini”

Dalla 72ma edizione di una kermesse di pregio e in occasione del suo ritorno Dario Argento spiega cosa gli fa davvero paura: “La ferocia dei ragazzini”

Lui, il maestro del thriller e del brivido Dario Argento, lo ha detto chiaramente cosa gli fa davvero paura: “La ferocia dei ragazzini”. Il regista lo ha ammesso da Berlino, dove presentava il suo ultimo film Occhiali Neri. Alla Berlinale e con sua figlia Asia, che nel film ha un ruolo politically correct e con Ilenia Pastorelli, il regista italiano ha coniugato il suo ritorno sul grande schermo con una serie di considerazioni sulla violenza.

Dario Argento e la ferocia dei ragazzini: la vera paura che non sta nel girato, ma nel vissuto di oggi

Non solo quella che lui rappresenta nella finzione del girato, ma anche quella vera, immanente, cruda e pericolosa sul serio oltre che per per coronarie. Perciò in un albergo della capitale tedesca e nella circostanza della 72ma edizione di una kermesse di pregio Argento ha presentato Occhiali Neri nella sezione Special Gala, “più un thriller che horror” e poi ha voluto rispondere a chi gli chiedeva dove si annidasse oggi il vero male.

“Non sono un sociologo, ma il male oggi è cambiato, quella dei ragazzini è una ferocia tremenda”

Ha spiegato il regista: “Non sono certo un sociologo e seguo sempre nei miei film la solita linea che avevo da ragazzo quando mi astraevo dal mondo normale e mi gettavo in queste avventure che vedevo altrettanto reali”. Poi l’affondo: “So però che il male oggi è cambiato. C’è ad esempio oggi una ferocia dei ragazzini davvero tremenda, ma questo vale anche per gli adulti. Una ferocia che una volta non c’era”.

La trama del film: la storia di una escort diventata cieca che si ribella ad un serial killer

Occhiali Neri racconta di un’eclissi di sole e della cecità che colpisce una escort, Diana, interpretata dalla Pastorelli. Malgrado la cecità però Diana si oppone alla caccia di un serial killer che continua a perseguitarla. Asia Argento invece non ha ruoli dark: è un’assistente per non vedenti. Il film sarà nelle sale dal 24 febbraio per Vision Distribution.