Dario Di Nolfo, lo studente in Erasmus morto durante un'esplosione a Lisbona, aveva 27 anni ed era originario di Agrigento.

Dario Di Nolfo, lo studente in Erasmus morto durante un’esplosione a Lisbona, aveva 27 anni ed era originario di Agrigento. È deceduto a causa delle ferite riportate nell’esplosione avvenuta per una fuga di gas.

Dario Di Nolfo, chi era lo studente in Erasmus morto durante un’esplosione a Lisbona

Dario Di Nolfo, 27enne italiano, è morto a Lisbona, in Portogallo, per le gravi ferite riportate nell’esplosione dovuta ad una fuga di gas. Il giovane, originario di Agrigento, era all’estero per il progetto universitario Erasmus. “A nome mio e dell’intera giunta mi associo al dolore della famiglia dell’amico Roberto Di Nolfo per la morte del giovane figlio Dario” ha scritto il sindaco di Agrigento nella sua pagina Facebook.

Dario Di Nolfo, morto nell’esplosione di Lisbona: l’incidente

Secondo quanto riportato, nell’incidente sarebbero rimaste ferite cinque persone. Ci sono stati danni alle auto, ai negozi e alle abitazioni. Come riportato dalla Cnn, l’esplosione è avvenuta al primo piano di un palazzo ed in seguito è scoppiato un incendio. La notizia si è diffusa sui social media e sono arrivati tantissime messaggi di cordoglio per ricordare il ragazzo.

Dario Di Nolfo, morto nell’esplosione di Lisbona: il ricordo della Scuola di Folklore Internazionale di Agrigento

“Abbiamo appreso la notizia della precoce scomparsa di un componente del nostro gruppo. Lo ricordiamo sempre sorridente, educato, sensibile, ironico, affettuoso, ambizioso e amante del nostro folklore. Siamo addolorati e sconvolti per l’accaduto. Siamo vicini alla famiglia e ci associamo al loro immenso dolore. Ciao Dario, resterai sempre parte della nostra grande famiglia e nei cuori di ognuno di noi!” ha scritto la Scuola di Folklore Internazionale di Agrigento. Grande dolore anche tra dirigenti, tecnici, giocatori e collaboratori dell’Akragas Calcio “per la tragica scomparsa in Portogallo del giovane agrigentino Dario Di Nolfo, figlio di Roberto tifosissimo dell’Akragas e da sempre vicino alla Società biancazzurra.

L’Akragas esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Di Nolfo“.