Dario Greco presenta il suo nuovo singolo, “Samurai”: un inno all’amore tormentato e appassionato

Per Dario Greco, cantautore catanese, ogni giorno siamo anche noi dei veri samurai: così nell'intervista esclusiva ha presentato il suo nuovo singolo.

Il calore che trasmette è lo stesso che è capace di trasformare in musica. La sensibilità che lo caratterizza è la stessa con cui rende melodie le emozioni più intime e personali. La gentilezza, oltre al talento, è uno dei suoi punti di forza.

Appassionato e coinvolgente, la sua musica è una valvola di sfogo che trascina e conquista: così nell’intervista esclusiva Dario Grego ha presentato il suo nuovo singolo, “Samurai”, e svelato i prossimi progetti.

Dario Greco presenta il suo nuovo singolo, “Samurai”

Il nuovo singolo di Dario Greco arriva a 4 anni di distanza da “Libero”, l’album d’esordio del cantautore catanese, e anticipa un nuovo disco di inediti previsto per la primavera del 2022.

Il brano è un dialogo tormentato tra due amanti, una coppia che si sente al capolinea ma si desidera ancora. Lui, con le sue parole, la esorta a lasciarsi andare, a crederci ancora senza la “paura di stravolgere il destino”. Lei invece lo ascolta restando distante, al buio, immaginando quel futuro insieme che al momento appare lacerato, tagliato in due come dalla spada di un Samurai.

“Ci penso io” è la promessa che chiude una canzone di grande intensità, un crescendo di emozioni in cui la voce di Dario danza insieme a quella di Miele, cantautrice dallo stile raffinato ed elegante e dal carattere determinato e grintoso, che ha aggiunto al brano maggiore spessore e profondità.

Il loro è un “passo a due” romantico, appassionato e struggente.

Ne parla lo stesso autore, che su di sé ha detto: “In questi anni ho cercato di lavorare molto su di me, sulla mia scrittura e sul mio modo di comporre. Per crescere mi sono messo in gioco, sono uscito dalla mia comfort zone e mi sono circondato di nuovi collaboratori, in grado di darmi spunti innovativi e direzioni nuove.

Mi sento più maturo, più a fuoco”.

A dire la sua è anche Miele, commentando: “È la prima volta che prendo parte a un progetto che conosco veramente poco. È stato un “appuntamento al buio” e, se devo essere sincera, non è da me. Il mio rapporto con la musica è molto istintivo. Appena ho sentito “Samurai”, ho capito subito che mi sarebbe piaciuto farne parte”.

Dario Greco racconta “Samurai” e i prossimi progetti

Dario ha parlato del progetto che ha portato alla luce la sua nuova canzone, “Samurai”. “Il brano è nato quasi per caso. Un batterista con il quale collaboro da anni mi ha fatto sentire in studio una base strumentale che aveva composto lui. Il mood è rimasto lo stesso: in quei 10 minuti di sua assenza, mentre ascoltavo la sua musica, sono rimasto immediatamente colpito da quelle note. Ho subito palesato davanti agli occhi l’immagine che ho poi descritto nel testo, nato in maniera molto naturale e quasi improvvisa. L’ispirazione è stata inaspettata: vidi davanti ai miei occhi una coppia parlare in un salotto e affrontare una crisi. È la prima immagine che ebbi quando ascoltai per la prima volta queste melodie. Chiudendo gli occhi ho immaginato quella coppia in crisi. Nel brano ho così descritto un dialogo tormentato ma appassionato. Sono due ragazzi che decidono di riprovarci, nonostante le difficoltà”, ha spiegato.

In alcuni momenti o esperienze della sua vita, anche Dario si è sentito un “samurai”? “L’immagine del samurai è per me sinonimo di un guerriero gentile, nobile, che agisce mosso da un valoro profondo, come l’amore per il proprio Paese, la propria casa, il suo amore o la sua famiglia. Credo che nella vita reale un po’ tutti siamo samurai, perché affrontiamo le prove e le sfide quotidiane. Tutti siamo samurai quando dobbiamo fare una scelta importante che tuteli noi, il nostro lavoro, la nostra storia d’amore, la nostra famiglia. La differenza è data dai valori che mettiamo nelle scelte che facciamo: quanto più è nobile la direzione che vogliamo intraprendere, quanto più ci avviciniamo all’immagine del guerriero elegante (così lo immagino io)”, ha sottolineato.

Quindi ha aggiunto: “Nella mia canzone mando un duplice messaggio. Samurai è il ragazzo che parla, protagonista della canzone, e la ragazza che ascolta e reagisce, ma non solo. Nel testo spiego che, nonostante la crisi, non basta la spada affilata di un samurai per interrompere quel filo, per spezzare un legame così forte. Protagonista diventa anche la spada affilata del samurai. È un aspetto che mi piace specificare: è una doppia sfumatura del samurai a cui sono molto legato. Nella mia canzone il samurai è colui che affronta il bivio dell’amore, ma nel nostro quotidiano a tutti capita di essere dei samurai, soprattutto negli ultimi due anni quando la pandemia ci ha messo a dura prova. “Ci penso io” è il motto del mio samurai, che si prende cura dell’altro. Oggi più che mai è importante farsi carico dei pesi e delle paure di chi abbiamo al nostro fianco: è il gesto d’amore più bello che si possa fare e la dichiarazione più speciale che si possa dire e sentirsi dire. Il “ci penso io” nasce da un’esperienza personale: in un momento importante della mia vita mi sono sentito dire un “ci penso io” che mi ha donato nuova luce, inondandomi il cuore di gioia. “Samurai” letteralmente significa “servitore”: mettersi al servizio dell’altro è il gesto più grande per il nostro 2022”.

Leader e fondatore del quartetto vocale “The Acappella Swingers” (X Factor 2009), Dario Greco intraprende la carriera da solista nel 2012. Cantautore e musicista, negli anni collabora con artisti del calibro di Mannarino, Mario Venuti e Mario Incudine. Nel 2016 incide il brano “Come Nevica” per Massimo Varini, chitarrista di Biagio Antonacci. Il 17 marzo 2018 pubblica “Libero”, il suo primo album di inediti ispirato alla libertà e, nello stesso anno, firma la colonna sonora di “Invisibile”, cortometraggio cinematografico scritto e diretto da Max Nardari. È inoltre opening act di Nino Frassica (2018), John Legend (2019, Teatro Antico di Taormina) e Marco Masini (2020). Negli ultimi 3 anni, per il suo nuovo album, decide di circondarsi di nuove collaboratori – tra i quali Mario Venuti, Miele e Cordio – e ora è pronto a svelare la sua nuova identità musicale.

Lo ha fatto con “Samurai” ed è pronto a farlo con i nuovi progetti sui quali è al lavoro. In particolare, ha fatto sapere: “Torno dopo 4 anni dal mio album. In tutto questo tempo ho portato avanti un lavoro intenso su me stesso, sia come persona sia come professionista. Non volevo presentare al pubblico un nuovo album identico al precedente. Intanto sto continuando a scrivere, pronto per presentare la mia musica in un nuovo disco. A marzo 2022 usciranno due brani, che sono pronti da un po’: ora sono pronto anch’io per farli conoscere. Spero anche si possa presto tornare a suonare live”.