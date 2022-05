Dario Segafredo trovato morto sul divano: addio all’artigiano vicentino

Dario Segafredo è stato trovato morto sul divano della sua abitazione: l'artigiano, 40 anni, sarebbe morto per un malore improvviso.

Tragedia a Tezze, comune in provincia di Vicenza, dove l’artigiano di 40 anni Dario Segafredo è morto mentre stava dormendo sul divano a causa di un malore improvviso. A trovarlo ormai privo di vita è stata la moglie.

Dario Segafredo morto

I fatti hanno avuto luogo nella serata di lunedì 16 maggio 2022. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era rimasto a casa con i figli di 5 anni e 8 mesi mentre la moglie era uscita per andare ad una riunione all’asilo del più piccolo. Una volta rientrata, l’ha trovato con gli occhi socchiusi, che non rispondeva e che non dava segni di reazione. Ha quindi chiamato una vicina e insieme hanno dato l’allarme al 118.

Una volta arrivati, i medici gli hanno praticato il massaggio cardiaco e hanno attivato tutte le misure salvavita, ma Dario non si è più ripreso.

“Erano le 23 quando hanno chiamato me e mia moglie Graziella per dirci di correre a casa loro, perché nostro figlio non c’era più“, ha raccontato il padre della vittima. Lo stesso ha spiegato che, prima che il figlio tornasse a casa dal lavoro, gli aveva anche chiesto di passare a casa sua dopo cena per fargli vedere un campo di grano che lo aveva colpito per la sua bellezza.

“Poi è arrivato il brutto tempo e non siamo più andati, ma mai avremmo pensato di ricevere quella devastante telefonata che ci diceva che era morto“, ha aggiunto. Le autorità hanno disposto l’autopsia per chiarire l’esatta causa del decesso.

Dario Segafredo morto: chi era

Titolare insieme al fratello Devis della ditta Segafredo Mobili di Rosà, Dario “era un papà, un marito e un figlio meraviglioso“. Molto pignolo nel lavoro ma anche estremamente generoso con le persone che aveva accanto, era un grande tifoso del Vicenza.

Quando si è sposato con la moglie Giulia, dieci anni fa, aveva fatto tutto il matrimonio in tema bianco-rosso, torta compresa.