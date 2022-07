Dark web, assolda un killer e lo paga in criptovalute: voleva uccidere il rivale in amore

Un uomo ha assoldato un killer tramite un'agenzia specializzata in omicidi e lo ha pagato in criptovalute. Voleva uccidere il rivale in amore.

Un uomo si è rivolto all’amministratore di un sito specializzato in omicidi su commissione per far uccidere il suo rivale in amore. Aveva scelto il dark web, pagando in criptovalute un altro utente. L’indagine è stata condotta dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con la Polizia Postale di Venezia e Treviso, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Ad informare la Polizia Postale in merito ad un 45enne del trevigiano potenzialmente vittima di un “servizio” a pagamento di omicidio su commissione è stata l’FBI.

Le indagini

Le prime analisi sul dark web sono state portate avanti dalla Sezione Polizia Postale di Treviso e hanno consentito di identificare la vittima grazie all’attività di controllo del territorio. La successiva attività ha consentito di risalire ai movimenti di denaro e criptovalute dal portafoglio virtuale del mandante dell’omicidio verso il killer, che al momento risulta solo indagato. “L’avvenuta identificazione di un utente operante sul darkweb testimonia che la parte non indicizzata della Rete, ove vengono liberamente offerti beni e servizi illeciti, finora ritenuta impenetrabile dalle Forze di Polizia, non è più tale” hanno spiegato le forze dell’ordine.

“Le moderne tecniche investigative utilizzate dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, in particolare quelle per il tracciamento di pagamenti in criptovalute permettono infatti, come in questo caso, di risalire ai titolari dei wallet di criptovalute” hanno aggiunto.