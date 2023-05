Home > Askanews > Darmanin, Fitto: attacco frontale sguaiato e fuori luogo Darmanin, Fitto: attacco frontale sguaiato e fuori luogo

Roma, 5 mag. (askanews) – “È stata una vera e propria caduta di stile, ed è anche molto grave e fuor di luogo che per coprire tensioni interne si possano utilizzare polemiche esterne. Io penso che non aiuti l’Italia né la Francia e né l’Ue che un ministro possa immaginare un attacco frontale così sguaiato e fuori luogo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, a margine di un convegno della Cna sul Mezzogiorno e lo sviluppo del Paese a Palermo, commentando le parole del ministro dell’Interno francese Gérard Darmanin sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

