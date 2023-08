Lutto nel mondo del cinema: Darren Kent è morto all’età di 36 anni. L’attore, che è apparso in diversi episodi della serie tv Il trono di Spade, è deceduto a Londra dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia.

Darren Kent è morto: addio all’attore de Il trono di Spade

Darren Kate è morto a Londra all’età di 36 anni. La triste notizia è stata resa pubblica dall’agenzia Carey Dodd Associates di cui faceva parte. Nella nota stampa si legge:

“È con profonda tristezza che dobbiamo comunicarvi che il nostro caro amico e cliente Darren Kent si è spento pacificamente venerdì. I suoi genitori e il suo migliore amico erano al suo fianco. I nostri pensieri e il nostro amore sono con la sua famiglia in questo momento difficile“.

Darren Kent: la malattia contro cui combatteva

Darren Kent è morto dopo una lunga battaglia contro diverse malattie. L’attore de Il trono di Spade era affetto da: osteoporosi, artrite e una rarissima patologia della pelle. Purtroppo, le sue condizioni di salute si sono aggravate e venerdì 11 agosto 2023 è deceduto.

Chi era Darren Kent?

Classe 1987, Darrent Kent è nato il 30 marzo nell’Essex. Ha debuttato come attore nei primi anni 2000, ricoprendo diversi ruoli. Diversi i titoli di successo che lo hanno visto nel cast, come: Il trono di Spade, I miserabili, Green Fingers, EastEnders, Malpractice, Dungeons And Dragons: Honour Among Thieves, Mirrors, The Little Stranger e Love Without Walls.