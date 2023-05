Dati Istat, quanto ha influito l'inflazione sulla spesa degli italiani

In Europa pare che scenda ma da noi costa sempre tutto di più, i dati Istat studiano quanto abbia influito l’inflazione sulla spesa degli italiani e dicono in sostanza che spediamo tutti di più ma per comprare di meno. E che lo facciamo fino a “tagliare” su tutto, anche sul cibo. Istat ha certificato il calo dei consumi e come l’impatto dei rincari imprima un “peggioramento delle vendite al dettaglio”.

Istat su inflazione e spesa degli italiani

Il mese di marzo è stato analizzato ed è emersa una variazione nulla in termini di valore mentre “quelle in volume sono in flessione dello 0,3% rispetto al mese precedente”. In tema di beni alimentari si registra un calo in volume più forte (-0,7%) rispetto ai generi non alimentari (-0,1)%. basta fare il raffronto con i dati di marzo 2022: le vendite al dettaglio risultano “in aumento in valore del 5,8% ma calano in volume del 2,9%” E sulle vendite dei beni alimentari? Idem, con +7,7% in valore e -4,9% in volume. Così come per i generi non alimentari (+4,1% in valore e -1,3% in volume). Chi sale invece? L’e-commerce con un incremento in valore del 10,3% rispetto a marzo dell’anno scorso, così come “la grande distribuzione segna una crescita del 7,8% battendo i negozi di quartiere e i minimarket (+3,5%)”.

Codacons: “Acquisti per 21,8 miliardi in meno”

Per il Codacons, “al netto dell’inflazione e considerata la spesa per consumi delle famiglie, gli acquisti calano in volume per complessivi 21,8 miliardi di euro annui, con una minore spesa pari in media a -848 euro a famiglia” avverte l’associazione che chiede al governo di “intervenire con urgenza per calmierare i listini e salvare i bilanci delle famiglie”.