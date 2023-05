Home > Askanews > David, Borghi: "Le Otto montagne" candidatura per film speciale David, Borghi: "Le Otto montagne" candidatura per film speciale

Roma, 10 mag. (askanews) – Le Otto Montagne “è un film speciale per me dopo tanto tempo torno a lavorare con Luca (Marinelli), è un film che parla di amicizia empatia, montagne, tutte cose che mi interessano e mi piacciono. Secondo me abbiamo trovato un modo nostro di raccontare, anche andando ad attingere alla nostra amicizia, all’affetto vero tra me e Luca, quindi è stato fare un film, lavoro, ma anche una cosa molto connessa con l’essere umano, le conoscenze, con gli altri”: così l’attore Alessandro Borghi ai microfoni di askanews, al termine della cerimonia di presentazione al Quirinale dei candidati al premio David di Donatello.

Roma, 10 mag. (askanews) - Le Otto Montagne "è un film speciale per me dopo tanto tempo torno a lavorare con Luca (Marinelli), è un film che parla di amicizia empatia, montagne, tutte cose che mi interessano e mi piacciono. Secondo me abbiamo trovato un modo nostro di raccontare, anche andando a...