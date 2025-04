David Bowie, mostra di fotografie (alcune inedite) svela nuove storie

Parigi, 11 apr. (askanews) – Dopo una tappa a Parigi, sabato 12 aprile verrà inaugurata a Saint-Rémy-de-Provence una mostra di foto di David Bowie con 150 scatti, alcuni dei quali inediti, intitolata “David Bowie, Mister Jones”. Vediamo l’artista nella sua prima infanzia accompagnato dai suoi genitori. “Di solito, quando si scrive una storia, si cerca la fotografia che la illustrerà. Ed è stato proprio cercando fotografie che ne abbiamo scoperte di nuove. È stato fantastico”, spiega David Lawrence, ideatore del progetto.

“Siamo fortunati ad avere quattro fotografi che partecipano a questa mostra: Philippe Auliac, Michel Haddi, Markus Klinko e Denis O’Regan. E tra questi quattro fotografi, abbiamo foto che non sono mai state esposte al pubblico. Foto inedite, come quella di Auliac del 1976, quando Bowie terminò il suo concerto Station to Station”.

“Vediamo delle foto straordinarie. Vediamo David con sua madre. Vediamo suo padre con lui sulla spiaggia. Sono foto a cui non siamo abituati… suo nonno paterno, morto per noi, i francesi, durante la Prima Guerra Mondiale. Fu ucciso l’ultimo giorno della fine della Prima Guerra Mondiale. Ed è sepolto nel Nord della Francia. Quindi, tutti questi piccoli ingredienti, credo che il pubblico li scoprirà, sono fantastici”.

“Questa è una foto scattata nel 1974 da Denis O’Regan. Lo vediamo a Londra mentre passeggia. È una foto che risale all’epoca di ‘Thin White Duke’. Esatto, all’epoca di ‘Station to Station, Low, Heroes’. Questa foto è magnifica. Non è mai stata mostrata”.

“Di solito, quando si scrive una storia, si cerca la fotografia che la illustrerà. Ed è stato proprio cercando fotografie che abbiamo scoperto fotografie che non avevamo mai visto prima. È stato fantastico”.