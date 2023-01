David Crosby è morto: lutto nel mondo della musica

Il leggendario musicista David Crosby si è spento a 81 anni dopo una lunga malattia.

Era stato membro dei Byrds e insieme a Stills e Nash aveva formato una delle siperband folk più famose degli anni 60 e 70.

David Crosby è morto

Il mondo della musica piange David Crosby, il celebre musicista che aveva suonato insieme a Bob Dylan e che insieme ai colleghi Graham Nash e Stephen Stills aveva calcato il palco di Woodstock e realizzato alcuni degli album più belli della musica folk-rock degli anni ’60 e ’70.

La famgilai del cantautore ha dato notizia della sua scomparsa dopo una lunga malattia scrivendo sui social: “È con grande tristezza dopo una lunga malattia che il nostro amato David (Croz) Crosby è morto.

Era amorevolmente circondato dalla moglie e anima gemella Jan e dal figlio Django. Sebbene non sia più qui con noi, la sua umanità e la sua anima gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria. Pace, amore e armonia a tutti coloro che conoscevano David e coloro che ha toccato.”

Graham Nash, lo storico collega con cui Crosby aveva più volte litigato nel corso della sua carriera, ha espresso il suo cordoglio per la sua scomparsa e ha commentato: “So che le persone tendono a concentrarsi su quanto sia stata instabile la nostra relazione a volte, ma ciò che è sempre stato importante per me e David più di ogni altra cosa è stata la pura gioia della musica che abbiamo creato insieme”