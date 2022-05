David di Donatello 2022, la premiazione in diretta dell’evento

David di Donatello 2022: la premiazione in diretta. Dopo due anni di stop, l’evento torna a svolgersi in presenza. Tutti i vincitori.

David di Donatello 2022: la premiazione in diretta. Da Cinecittà, è in onda la 67esima edizione del riconoscimento cinematografico italiano noto come uno dei più prestigiosi premi assegnati in contesto nazionale. Tutti i vincitori annunciati durante la cerimonia condotta da Carlo Conti e da Drusilla Foer.

Nella serata di martedì 3 maggio, a partire dalle ore 21:25, su Rai 1 è andata in onda la 67esima edizione dei David di Donatello allestita nei locali di Cinecittà.

Miglior attrice non protagonista

Poco dopo l’inizio della cerimonia, Carlo Conti e Drusilla Foer hanno annunciato la vincitrice nella categoria “Miglior attrice non protagonista”. Tra le candidate in lizza per il David di Donatello 2022, c’erano:

Luisa Ranieri, È stata la mano di Dio

Teresa Saponangelo, È stata la mano di Dio

Susy Del Giudice, I fratelli De Filippo

Vanessa Scalera, L’Arminuta

Cristiana Dell’Anna, Qui rido io

La vincitrice nella categoria “Miglior attrice non protagonista” è stata Teresa Saponangelo che ha recitato in È stata la mano di Dio.

Miglior Scenografia

Il premio per la categoria “Miglior Scenografia” è stato assegnato a Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara per Freaks Out.

Miglior attore non protagonista

Nella categoria “Miglior attore non protagonista”, i candidati erano:

Fabrizio Ferracane, Ariaferma

Valerio Mastandrea, Diabolik

Tony Servillo, È stata la

Pietro Castellitto, Freaks Out

Eduardo Scarpetta, Qui rido io

Il vincitore annunciato da Carlo Conti e Drusilla Foer per la categoria “Miglior attore non protagonista” è stato Eduardo Scarpetta per il ruolo interpretato in È stata la mano di Dio.

David dello Spettatore

Il vincitore del David di Donatello 2022 nella categoria David dello Spettatore è stato assegnato al film Me contro te – Il mistero della scuola incantata di Luì e Sofì.

David Speciale

Il David Speciale, invece, è stato consegnato a Sabrina Ferilli. Il premio viene assegnato senza regolarità dalla giuria dei David di Donatello ad attori, registi, produttori e altri membri della cinematografia italiana e internazionale per meriti particolari alla carriera.

Miglior esordio alla Regia

Nella categoria “Miglior esordio alla regia”, il David di Donatello 2022 è stato assegnato a Laura Samani per Piccolo Corpo.

Migliori costumi

Il David di Donatello per i “Migliori costumi” è stato vinto da Ursula Patzak per Qui rido io.

Migliore sceneggiatura originale

Nella categoria “Migliore sceneggiatura originale”, il David di Donatello è stato consegnato a Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella per il film Aria ferma.