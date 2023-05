David Donatello: Le otto montagne miglior film, Bellocchio miglior regia

Roma, 11 mag. (askanews) – “Le otto Montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh ha vinto la 68esima edizione dei premi David di Donatello, la grande festa del cinema italiano. Il film ha conquistato anche altri due David per la sceneggiatura non originale e la fotografia.

Il premio come miglior regista è andato, per la settima volta in carriera, a Marco Bellocchio per “Esterno notte”, film sul rapimento di Aldo Moro che aveva ben 18 candidature e ha conquistato le statuette anche per il miglior attore protagonista, andata a Fabrizio Gifuni, trucco e montaggio.

Migliore attrice protagonista Barbara Ronchi per “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt che, invece, ha vinto il David per il miglior esordio alla regia.

Nella categoria miglior documentario vince, alla sua prima candidatura, Sophie Chiarello con “Il cerchio”, l’opera che racconta una classe scolastica seguita per cinque anni.

Due David speciali, andati al regista Enrico Vanzina e all’attrice Isabella Rossellini e premio alla Carriera a Marina Cicogna, produttrice del film “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, vincitore nel 1971 del Premio Oscar come Miglior film straniero.

Nel corso della serata è stato annunciato un investimento del governo di 20 milioni di euro a sostegno del cinema. Tutti i film italiani ed europei potranno essere visti con un biglietto da 3,50 euro da metà giugno fino a metà settembre.