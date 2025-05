David Donatello, Orlando: Mattarella ineccepibile e simpatico

Roma, 7 mag. (askanews) -“Ineccepibile, puntuale, confortante accogliente e anche simpatico”, così Silvio Orlando ha definito il discorso del presidente Sergio Mattarella alla cerimonia di presentazione delle candidature per i David di Donatello, a cui concorre per il ruolo di attore protagonista in “Parthenope”. “Ha capito come avere empatia col pubblico”, ha aggiunto l’attore.

Poi una battuta sui dazi sui film stranieri annunciati da Trump: “Il mercato Usa per Italia purtroppo non è così minacciato”