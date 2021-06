David Dushman morto a 98 anni: addio all’ultimo liberatore di Auschwitz

David Dushman, tra i liberatori di Auschwitz nel 1945, è scomparso all'età di 98 anni. Da tempo viveva in Germania.

All’età di 98 anni, è morto David Dushman, “l’ultimo liberatore di Auschwitz”. Fu infatti Dushman, ex soldato dell’Armata Rossa, ad abbattere, a bordo di un carrarmato sovietico T-34, la recinzione elettrificata del campo di sterminio nazista di Auschwitz.

Era il 27 gennaio 1945.

La conferma del decesso di Dushman è stata data da un portavoce della Comunità israelitica di Monaco di Baviera, in Germania, Paese nel quale il veterano viveva da diverso tempo. L’ex soldato è spirato nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 giugno 2021 in un ospedale della città bavarese.

David Dushman, “ho capito cosa fosse Auschwitz solo dopo la guerra”

David Dushman era nato il 1° aprile 1923 nell’Unione Sovietica e aveva quindi solo 21 anni quando entrò ad Auschwitz.

Quello che vide, lo colpì profondamente, come da lui stesso dichiarato: “Montagne di cadaveri, persone mezze morte di fame, una sofferenza senza fine. Ma in un certo senso non sapevo cosa fosse Auschwitz. L’ho capito davvero solo dopo la guerra”.

Dushman in precedenza aveva preso parte come carrista alla battaglia di Stalingrado. Per il coraggio più volte dimostrato mentre era in prima linea, l’ex soldato ottenne numerose onoreficenze, ma paradossalmente nessuna per essere stato tra i liberatori di Auschwitz.

Lo scorso aprile, in concomitanza con il suo 98esimo compleanno, David Dushman è stato inoltre nominato membro onorario della comunità israelitica tedesca.

David Dushman, da soldato ad allenatore di scherma

Dopo la guerra, David Dushman diventò uno schermitore professionista e, per oltre 40 anni, allenò la nazionale di scherma femminile dell’Unione Sovietica. Questo ruolo lo rese anche testimone del terribile attacco terrorista contro la squadra olimpica israeliana nel 1972, proprio a Monaco di Baviera.

Dushman è stato diverse volte invitato nelle scuole per parlare agli studenti delle esperienze più significative della sua vita, dalla guerra e i lager alle Olimpiadi. Sono numerose le atlete salite sul podio dei campionati mondiali o dei Giochi olimpici grazie al contributo del veterano.

David Dushman, in Germania dopo la caduta del Muro di Berlino

David Dushman arrivò in Germania dopo la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Quando compì 95 anni, l’allora presidente della Comunità ebraica tedesca Charlotte Knobloch gli rese omaggio con queste parole: “Basta per almeno tre vite quel che lei ha dovuto soffrire nel corpo e nell’anima, ma anche ciò che è riuscito a conquistare di straordinario e i successi fuori dal comune che ha potuto celebrare”.

