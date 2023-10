David Grossman da Fazio: questo è un male mai conosciuto prima

Milano, 16 ott. (askanews) – “Scrivo da 40 anni di questo conflitto, la mia famiglia ha pagato un prezzo altissimo, la vita di mio figlio è stata sacrificata 17 anni fa, però ci sono momenti che si comprende che il male non è sempre uguale ad altre forme di male, questo è unico, estremo, un male mai conosciuto prima”. Così lo scrittore israeliano David Grossman in collegamento con Fabio Fazio nella prima puntata di “Che tempo che fa” in onda sul Nove.

“Questo è diverso dagli altri massacri, non mette solo in pericolo Israele ma è un pericolo esistenziale”.