David Jacobs è morto: il papà di Dallas è deceduto presso il Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, in California.

Lutto nel mondo dello spettacolo: David Jacobs è morto. Il papà di soap opera di successo come Dallas è scomparso all’età di 84 anni. A rendere pubblica la triste notizia è stato il figlio.

David Jacobs è morto

Lo sceneggiatore e produttore David Jacobs è morto all’età di 84 anni. Creatore di soap opera famose in tutto il mondo, come Dallas e California, è deceduto a causa di complicazioni dovute a una serie di infezioni. La triste notizia è stata data dal figlio Aaron a The Hollywood Reporter.

David Jacobs aveva il morbo di Alzheimer

Il figlio di David Jacobs ha sottolineato che il padre combatteva da anni contro il morbo di Alzheimer. Il decesso è stato causato da una serie di infezioni che, probabilmente, sono da ricollegare proprio alla malattia. Lo sceneggiatore e produttore è deceduto presso il Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, in California.

David Jacobs: i titoli di successo

Tante le serie di successo firmate da David Jacobs. Tra le più famose si ricordano: Dallas, California, In casa Lawrence, Paradise, Four Corners, Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman, Homefront – La guerra a casa, Kazinski, La sindrome di Lazzaro, I segreti di Midland Heights e Shannon.