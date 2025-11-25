David Lloyd Malaspina: sport, prevenzione e solidarietà

Milano, 25 nov. (askanews) – Il mese di novembre è stato contrassegnato dalla solidarietà al David Lloyd Club Malaspina, che ha avviato una collaborazione con ActionAid per sostenere due importanti progetti sul territorio.

Giulia Mira, General Manager del David Lloyd Malaspina, ha dichiarato: “Novembre per noi è stato un mese molto importante perché lo abbiamo dedicato ad una serie di attività solidali, grazie anche alla partnership con ActionAid.

Abbiamo raccolto dei fondi per due progetti per riqualificare gli spazi dedicati ai giovani e per dare sostegno psicologico e legale alle donne che hanno subìto violenze”.

Nel contesto della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne particolare spazio è stato dato alla prevenzione con delle masterclass di difesa personale. Il ricavato degli eventi e delle attività aperte a soci e non soci verrà raddoppiato grazie al contributo di David Lloyd Leisure come parte del programma di Match Funding. Con “Novembre solidale”, David Lloyd Malaspina conferma così il proprio impegno a favore della comunità locale e delle cause sociali, integrando il benessere fisico con uno spirito di partecipazione e responsabilità.

“Tutte queste attività rientrano in un progetto più ampio che rispecchia i valori di David Lloyd. Vogliamo restituire alla comunità locale che ci ospita una serie di attività, servizi e spazi dedicati alle famiglie”, ha infine concluso Giulia Mira, General Manager del David Lloyd Malaspina.

A seguito dei lavori di ristrutturazione appena conclusi, il Club vuole porsi dunque come luogo dove sport, salute e solidarietà diventano strumenti di crescita condivisa.