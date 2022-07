David Salvatori morto durante un’immersione a Favignana, addio al fotografo subacqueo

Morto durante un’immersione a Favignana il fotografo subacqueo David Salvatori: si ipotizza che il decesso sia stato causato da un’embolia.

Il fotografo subacqueo David Salvatori, 52 anni, è morto durante un’immersione a Favignana, probabilmente a causa di un’embolia. La vittima era nota per la sua passione per le immersioni e per la fotografia subacquea.

David Salvatori morto durante un’immersione a Favignana

David Salvatori, 52enne residente a Latina, è morto nella giornata di domenica 3 luglio nelle acque di Favignana. La vittima, appassionata di immersioni e fotografia subacquea, si trovava in vacanza alle isole Egadi insieme ad altri due amici. Al momento della tragedia, i tre amici stavano facendo un’immersione con un istruttore quando Salvatori è stato colto da un malore improvviso. Nonostante la tempestività dei soccorsi, non è stato possibile salvare il 52enne. Sulla base delle prime ipotesi effettuate, l’uomo sarebbe morto a causa di un’embolia, sopraggiunta durante l’immersione subacquea mentre Salvadori si dedicava alla costante ricerca di scenari da fotografare per promuovere la tutela degli ecosistemi sempre più minacciati.

Addio al fotografo subacqueo, aperta un’inchiesta sull’accaduto

L’incidente si è verificato a circa tre miglia dalla costa orientale dell’isola: il gruppo, invece, si trovava a una profondità di quasi 40 metri.

Nel momento in cui sono state captate le prime avvisaglie del malore, David Salvatori è stato riportato in superficie e soccorso dalle guardie costiere. In porto, i paramedici del 118 hanno tentato di rianimalo purtroppo senza successo.

Il corpo esanime del 52enne è stato trasferito presso l’obitorio di Trapani mentre la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta per determinare con esattezza le cause del decesso.