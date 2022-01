David Sassoli, la malattia: cos’è la legionella e cosa significa disfunzione del sistema immunitario?

Scopriamo in cosa consiste la malattia di David Sassoli e il batterio che ha causato la sua morte

La morte di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, ha sconvolto tutto il mondo della politica ed ha segnato un profondo lutto per la nostra Nazione. David Sassoli era affetto da una disfunzione del sistema immunitario, a causa della quale, un batterio gli è stato letale.

Sassoli, a settembre era stato colpito dalla Legionella, che gli ha causato una polmonite, da cui era guarito. Purtroppo però, la ricaduta di tale batterio, gli è stata fatale.

La malattia di David Sassoli: una disfunzione del sistema immunitario

David Sassoli era affetto da una disfunzione del sistema immunitario. Tale disfunzione può essere di due tipi: primaria e secondaria. Il primo tipo è ereditario ed è più raro, il secondo tipo, invece, può essere indotto da alcune malattie o dall’uso di alcuni farmaci per un periodo prolungato.

Ciò che ci interessa è il secondo tipo di disfunzione, che sembra essere quella di cui soffriva David Sassoli. È noto che tempo fa, il defunto Presidente del Parlamento europeo aveva avuto un mieloma, un tumore al sangue. Questa condizione, quasi sicuramente, gli ha indotto una disfunzione del sistema immunitario, perchè, come si apprende dal Manuale MSD, le cause dei disturbi da immudeficienza secondaria sono: Disturbi prolungati (cronici) e/o seri quali il diabete o il cancro, Farmaci e raramente, radioterapia.

David Sassoli aveva avuto un’altra malattia recentemente: la Legionella

Ad essere fatale a David Sassoli, però, è stata anche un’infezione da Legionella. La Legionella è un batterio gram-negativo, che può essere letale per l’uomo in quanto tra i suoi sintomi vi è una polmonite acuta molto aggressiva. Purtroppo, Sassoli è stato attaccato da questo batterio a settembre ed ha sviluppato il sintomi più grave: la polmonite. In un primo momento, David Sassoli ha sconfitto la malattia, salvo poi subire una ricaduta che lo ha costretto al ricovero.

La Legionella è un batterio che si può sviluppare attraverso l’inalazione aerea di acqua o liquidi che ospitano il bacillo legionella. Per prevenire la Legionella, è opportuno controllare e pulire periodicamente gli impianti idrici come rubinetti o condizionatori, in cui è più facile che l’acqua ristagni.

C’è chi non credeva alla malattia di David Sassoli

Nonostante il dolore e il lutto per la morte di David Sassoli, c’è chi ha non ha voluto credere al fatto che sia morto per la sua malattia ed ha insinuato che fosse tutto falso. Si tratta dei no vax, che hanno attribuito la morte di Sassoli a degli effetti collaterali del vaccino. La cosa grave è che, sul web, alcuni utenti no vax hanno detto di essere felici per la morte di Sassoli, in quanto convinti che le loro teorie siano giuste. A diffondere un messaggio triste di uno dei tanti scettici è stato il giornalista Enrico Mentana, che ha in seguito chiesto di identificare e denunciare la persona che avrebbe scritto: “Sassolini, ma il vaccino nonnproteggeva da conseguenze gravi? Che meraviglia. Sono tanto felice“.