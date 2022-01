David Sassoli ricoverato per una “grave complicanza” al sistema immunitario

David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, è ricoverato dallo scorso 26 dicembre per il sopraggiungere di una “grave complicanza”.

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è ricoverato dal 26 dicembre per una “grave complicanza” al sistema immunitario. Tutti gli impegni sono stati annullati.

David Sassoli ricoverato, cos’è successo

Roberto Cuillo, portavoce del presidente del Parlamento europeo, ha diffuso una nota in cui comunica il ricovero di Sassoli, spiegando anche che è stato necessario annullare ogni attività ufficiale della presidenza dell’Europarlamento.

Il ricovero è avvenuto domenica 26 dicembre 2021 per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario”, si legge nella nota.

David Sassoli ricoverato per la seconda volta

Il presidente del Parlamento europeo era già stato ricoverato a causa di una polmonite lo scorso settembre.

A dicembre, inoltre, aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato per un nuovo mandato alla presidenza del Parlamento europeo e su Twitter aveva mandato i suoi ringraziamenti.

“Ringrazio per le tante sollecitazioni, ma ho deciso di non ricandidarmi alla presidenza del Parlamento europeo. Il fronte europeista rischierebbe di dividersi, e sarebbe andare contro la mia storia, le nostre convinzioni, le nostre battaglie. Non posso permetterlo”, aveva scritto.