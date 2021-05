David: Zalone propone scambio premio con Golden Globe Pausini, lei 'Numero uno!'**/Rpt

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – "Ahahahah numero uno!". Così Laura Pausini risponde a Checco Zalone che, **nel ricevere il Tapiro di 'Striscia la Notizia'**, ha proposto uno scambio fra il David di Donatello vinto per la miglior canzone originale e il Golden Globe vinto da Laura Pausini.

La cantante è intervenuta sulla rispondendo ad un tweet che faceva riferimento alla battuta dell'attore e regista pugliese. L'artista romagnola chiude così di fatto la 'polemica' che ha riguardato il video – diventato virale in poche ore- nel quale, all'annuncio della vittoria di Zalone, è scoppiata in una risata sorpresa che molti hanno interpretato come una risata di delusione per aver perso l'occasione di vincere il premio dopo il mancato riconoscimento agli Oscar.