Davide Donadei a cena con Roberta di Padua: la reazione di Chiara Rabbi non si è fatta attendere.

Davide Donadei e Roberta Di Padua, entrambi ex volti di Uomini e Donne, sono stati pizzicati a cena insieme a Napoli. Le foto hanno fatto in un lampo il giro dei social e sono arrivate anche a Chiara Rabbi, che non ha reagito nel migliore dei modi.

Davide Donadei e Roberta Di Padua a cena insieme

Ai tempi del loro percorso a Uomini e Donne, Davide Donadei e Roberta Di Padua confessarono di provare una certa attrazione l’uno nei confronti dell’altra. Lui vestiva i panni di tronista, mentre lei era dama del trono Over, per cui la passione si spense presto, in favore della permanenza nel programma mariano. Se avessero deciso di frequentarsi, infatti, Davide avrebbe lasciato il trono senza ‘scelta’, mentre Roberta avrebbe abbandonato il salottino con un ragazzo più giovane che non le avrebbe garantito la storia d’amore che cercava.

A distanza di oltre un anno da quel momento, Donadei e la Di Padua si sono concessi una cena a Napoli.

Davide e Roberta a cena insieme: flirt o amicizia?

A rendere pubblica la cena di Davide e Roberta è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione fotografica da parte di un fan e ha aggiunto anche qualche altro dettaglio interessante. “Roberta Di Padua scriveva spesso a Davide nonostante sapesse che fosse fidanzato.

Gli commentava le foto, gli scriveva durante la relazione con Chiara“, ha dichiarato Deianira. Se l’indiscrezione corrispondesse a verità, l’ex dama avrebbe tampinato Donadei anche durante la sua relazione con la Rabbi. Quest’ultima, non a caso, era molto gelosa di Roberta.

La reazione di Chiara Rabbi

Le foto di Davide e Roberta sono diventate virali in un lampo, tanto da essere arrivate anche a Chiara. La Rabbi, che soffre ancora per la rottura con Donadei, ha dichiarato:

“Non ho intenzione di vedere nient’altro, non mi inviate proprio nulla per favore. Vi ringrazio per la solidarietà”.

Cosa c’è tra l’ex tronista e la Di Padua? Lo scopriremo presto.