Davide Donadei dimentica Chiara: pizzicato con una ex di Amici 20

Davide Donadei dimentica Chiara Rabbi in un lampo: pizzicato con una ex di Amici 20. Cosa c'è tra loro?

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati da pochi giorni, ma lui potrebbe già aver ritrovato l’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato pizzicato in compagnia di una ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

La rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è di qualche giorno fa e sono molti i fan che ancora faticano a crederci. Nelle ultime ore, però, il portale Pipol Gossip ha reso pubblico un video TikTok che vede l’ex tronista di Uomini e Donne in compagnia di una ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Arianna Gianfelici, che ha partecipato alla 20esima edizione del talent mariano.

Mentre Chiara continua a chiedere ai fan di non offendere Davide, condannando aspramente gli haters, Donadei sembra fregarsene alla grande degli attacchi. Stando al video diffuso da Pipol Gossip, l’ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso una serata all’insegna dell’allegria in compagnia di Arianna. I due, anche se stanno girando una semplice scenetta in stile TikTok, appaiono piuttosto affiatati.

Su Pipol Gossip si legge:

“Spostandoci su Tiktok, dal profilo Instagram di Arianna Gianfelici (ex concorrente di Amici 20), spunta un video che la ritrae proprio con Donadei. (…) Sorridono, lei appoggia la sua testa sulla sua spalla, sguardi complici. I migliaia di followers che seguono entrambi si accorgono immediatamente dei like sospetti tra i due, anche in post non recenti. Intanto l’ex fidanzata di Davide non commenta. I fan rimproverano all’ex tronista la velocità nel ‘cambiare fidanzata’. È nata una nuova storia d’amore o è solo amicizia?”.

Al momento, né Davide e né tantomeno Arianna si sono espressi sul presunto flirt che li vede come protagonisti.