Davide Donadei dopo il GF Vip, arriva la frecciatina: "Sono bravo, ma non fesso"

Eliminato dal GF Vip, Davide Donadei è tornato sui social e ha sganciato una frecciatina. A chi si riferisce l’ex tronista di Uomini e Donne?

Davide Donadei, dopo l’eliminazione dal GF Vip, è tornato attivo sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne, come prima cosa, ha voluto lanciare una frecciatina a quanti hanno parlato male di lui durante la permanenza nel reality più spiato d’Italia.

Donadei ha tuonato:

“A molti è stato facile parlare dicendo cose non vere per ottenere qualche click in più, il che non fa mai male negli affari di oggi. Sono bravo, ma non sono fesso… non dimenticatelo mai”.