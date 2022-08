Davide Donadei pizzicato con una tiktoker: la reazione di Chiara Rabbi sorprende i fan.

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati da pochissimo, eppure lui sembra essersi già consolato con una nota tiktoker. L’ex corteggiatrice, stuzzicata dai fan, ha commentato il gossip, lasciandosi andare a diverse frecciatine.

Davide Donadei pizzicato con una tiktoker

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha raccontato ai fan che le è arrivata una segnalazione piuttosto interessante su Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato pizzicato in compagnia di Giulia Paglianiti, tiktoker ed ex concorrente di Pechino Express. I due erano in una discoteca di Gallipoli, ma è bene sottolineare che non erano soli, ma in compagnia di amici. Cosa c’è di strano? Nulla, se non fosse che Davide ha messo fine alla storia con Chiara Rabbi da pochissimo.

Come ha reagito l’ex corteggiatrice al gossip?

La reazione di Chiara Rabbi

La Rabbi, tramite il suo profilo Instagram, ha risposto alle domande dei fan. Anche se il nome di Donadei non è mai spuntato, è chiaro che la maggior parte dei quesiti lo riguardano. Non a caso, una seguace ha scritto: “Comunque li ho visti io con i miei occhi ieri e in più lei già l’ha detto a mezzo mondo e questo ti fa capire già tanto.

Lascia stare Chiara, non ne vale la pena!“. L’ex corteggiatrice, con estrema eleganza, ha replicato: “Che mondo meraviglioso Instagram“.

Chiara Rabbi e le frecciatine social

Chiara ha continuato a rispondere alle domande dei fan, sganciando frecciatine che è impossibile non cogliere. “Come accettare che chi credevi esistesse non è mai esistito?“, chiede una fan. L’ex corteggiatrice ha risposto: “Quando muore l’idea che avevi di una persona è la fine perché nulla ci allontana quanto la delusione.

Perdere la stima per qualcuno è peggio che odiarlo“. La Rabbi ha sottolineato che non crede alle “minestre riscaldate“, così come all’amicizia tra ex. Se Davide tornasse da lei? La replica non lascia spazio a dubbi: “Poteva pensarci prima“.