Davide Donadei pubblica le chat avute con Roberta Di Padua: lo sfogo

Davide Donadei ha condiviso via social le chat da lui avute con Roberta Di Padua e ha replicato alle critiche nei suoi confronti.

Davide Donadei è stato accusato dai fan dei socail di aver tradito la sua ex, Chiara Rabbi, con Roberta Di Padua. Lui ha replicato postando le chat avute con l’ex dama di Uomini e Donne.

Davide Donadei: le chat di Roberta Di Padua

Attraverso un lungo sfogo via social Davide Donadei ha replicato contro chi, in queste ore, l’ha accusato di aver avuto una presunta liaison top secret con Roberta Di Padua ed aver tradito con lei la sua ex, Chiara Rabbi. Per dimostrare che le cose tra lui e la Di Padua non sono andate affatto così, Davide Donadei ha postato le loro chat sui social e ha pubblicato un lungo sfogo tramite stories.

“Ho pubblicato le chat con Roberta mentre ero con Chiara per dimostrarvi il rispetto che c’era. Vengo preso di mira su mancanze di rispetto e impazzisco”, ha tuonato, e ancora: “Dal 29 luglio dopo che ho reso pubblica la storia finita con Chiara, lei mi ha scritto come stai. Fine. Ieri dopo la diretta su Ig, Roberta era qui e abbiamo deciso di mangiare insieme accanto all’hotel nel quale ero (…) Io la guerra non la voglio fare, se avessimo voluto fare giochini strani di certo non mi sarei andato a mangiare la pizza in una pizzeria stra piena”.

In tanti tra i fan dei social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, soprattutto, Roberta Di Padua romperà il silenzio in merito all’incontro avuto con Donadei.