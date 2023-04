Davide Donadei vuota il sacco sulla presunta rissa nel locale: "Ho spaccato tutto"

A distanza di qualche ora dalla notizia sulla presunta rissa nel locale, Davide Donadei ha vuotato il sacco. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso i suoi errori, sottolineando che questa volta la relazione con Chiara Rabbi è definitivamente finita.

Dopo aver condiviso una foto con la maglietta sporca di sangue, Davide Donadei ha deciso di fare chiarezza sulla presunta rissa avvenuta qualche giorno fa. L’ex tronista di Uomini e Donne, tramite il suo profilo Instagram, ha raccontato che stava trascorrendo la serata con l’ex fidanzata Chiara Rabbi e alcuni amici, poi è successo qualcosa che gli ha fatto perdere la testa. Ha esordito:

“A breve vi spiegherò tutto. Prima di farlo, però, vorrei precisare che ciò che sto per raccontarvi non sarà nello ‘stile Davide’. Nonostante ciò, ho sempre protetto questa persona e il nostro rapporto, anche in occasioni importanti come durante il GF. Mettere il nostro rapporto in discussione avrebbe fatto solo del male. Purtroppo, al momento non ci sono più le condizioni per farlo e devo pensare a me stesso. Datemi un po’ di tempo e vi dirò cosa è successo. Ah, dimenticavo, è normale che una persona si cambi per andare in un altro locale. Almeno io ci tengo a cambiare outfit in base alle situazioni. Preciso questo solo perché sembra che in questa società non sia possibile farlo, considerando i commenti superficiali.”