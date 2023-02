Nella periferia di Milano, la comunità di quartiere si unisce nel dolore per la morte di Davide Rosticci, di appena 18 anni.

Il giovane non è sopravvissuto all’incidente avvenuto in via Basilea, verso via Bisceglie. Un auto non ha dato la precedenza al ragazzo, che era in moto. La due ruote ha preso fuoco. Davide è stato portato all’ospedale San Carlo di Milano, ma non ce l’ha fatta.

Morto in moto a 18 anni, i messaggi della comunità

Piovono i messaggi di vicinanza e cordoglio. Su Facebook, la parrocchia San Giovanni Battista della Creta del quartiere Inganni scrive: “Tutta la comunità parrocchiale si unisce al dolore della famiglia Rosticci per il decesso del giovane Davide avvenuto ieri in un incidente stradale”.

La Asd Polisportiva Assisi, di cui Davide faceva parte, ha sospeso gare e allenamenti. “La scomparsa di Davide colpisce tutti, grandi e piccoli” il messaggio sui social. Al momento di preghiera organizzato dalla parrocchia la partecipazione è stata grande.

Morto in moto a 18 anni, le sue passioni

Gli amici e la famiglia lo chiamavano “Dado”, e proprio a quel “Dado” dedicano i loro messaggi sui social. Sul suo profilo Instagram è chiara la passione per le auto e le moto, in generale per i motori, per la sua città, Milano, e per i viaggi.