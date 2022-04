Davide Scanio, perde la vita per un incidente in fabbrica: aveva solo 32 anni

Davide è stato agganciato da un macchinario a rotazione e buttato violentemente a terra: è morto sul colpo.

Davide Scanio aveva da poco compiuto 32 anni, ma purtroppo la morte se l’è portato già via. É morto a causa di un incidente mortale sul lavoro in una fabbrica di imballaggi, la Cavalleri Unipersonale ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

Davide, morto a causa di un incidente in fabbrica

Davide stava lavorando vicino ad un macchinario a rotazione, dal quale è stato agganciato e scaraventato a terra. L’impatto sfortunatamente è stato estramemente violento, per cui il ragazzo è morto sul colpo, dopo aver sbattutto la terra.

Le parole del segretario generale della fabbrica

Al momento le dimaniche precise dell’incidente mortale non sono ancora chiare, tanto è vero che sono al vaglio dei carabinieri militari e dello Spresal.

Marco Ciani, segretario generale Cisl Alessandria-Asti, ha detto che:

“Si tratta dell’ennesimo incidente in un Paese come l’Italia, con già un altissimo livello di mortalità sul lavoro “.

L’addio dell’amico su Facebook

Su Facebook un carissimo amico di Davide gli ha dato l’addio con un post molto toccante: