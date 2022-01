Davide Silvestri a Katia Ricciarelli: “Sei la migliore ma non potrò più difenderti”

Davide Silvestri ha avuto un faccia a faccia con Katia Ricciarelli e le ha spiegato perché non sarebbe più disposto a difenderla.

Davide Silvestri nella casa del GF Vip ha avuto un confronto con Katia Ricciarelli, che nelle ultime ore è finita nell’occhio del ciclone per le sue affermazioni contro Lulù Hailé Selassié.

Davide Silvestri e Katia Ricciarelli

Nella casa del GF Vip e fuori dal programma in molti hanno chiesto che fossero presi provvedimenti contro Katia Ricciarelli (che ha rivolto frasi razziste contro Lulù Hailé Selassié).

Tra i concorrenti del programma c’è anche chi però ha votato a favore della cantante lirica e tra questi vi è anche Davide Silvestri che però, nelle ultime ore, ha detto a Katia Ricciarelli di non poterla più difendere in futuro (qualora capitino altri episodi come quello che ha visto protagonista Lulù).

“Se risuccede però non potrò più difenderti. Se dovesse riaccadere io non posso difenderti un’altra volta. Perché sarebbe andare contro il mio pensiero e mi direi ‘scusa ma perché lo stai facendo? Come mai vai contro ciò in cui credi?’.

Ti verrei a dire ‘Katia hai fatto un’altra cavolata e non mi sei piaciuta’”, ha dichiarato Davide Silvestri, e ancora: “Per me però sei sempre la numero uno. In ogni caso non fare cavolate, ci penso io a te sei fai altri scivoloni. Ti sto avvisando, lo anticipo adesso. Lo faccio perché non esiste che tu esca un quella scena oscena che ha coinvolto tutti. Non è che devi dire a tutti ‘ti voglio bene tesoro amore’.

Tu non sei così e non devi fingere. Quindi non perderti qui dentro, al prossimo attacco vieni a sfogarti con me o Manila”.

Katia Ricciarelli: la risposta a Davide Silvestri

L’ex moglie di Pippo Baudo ha ovviamente ringraziato Davide Silvestri e a tal proposito ha detto. “Io ti ringrazio tanto perché il tuo voto è stato una dimostrazione d’affetto in un momento cruciale. Ringraziando il cielo eravamo già a cinque votazioni per me.

Hai fatto un gesto che non dimenticherò. […] La brutta scena l’hanno fatta tutti però. Da me il GF vuole la sincerità ricordatelo. Se non riceverò il rispetto cercherò però di non reagire come l’altra volta, ma comunque lo farò presente”, ha dichiarato la cantante lirica.

Katia Ricciarelli e Barù

Nelle ultime ore al GF Vip anche Barù si è espresso sulla questione legata allo scontro tra Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Selassié e ha affermato di non riuscire a comprendere le ragioni del mancato provvedimento nei confronti della cantante. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?