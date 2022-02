Davide Silvestri si è scagliato contro Alex Belli e Delia Duran dopo il ritorno dell'attore al GF Vip.

Nei mesi scorsi Davide Silvestri ha legato molto con Alex Belli nella casa del GF Vip, ma nelle ultime ore ha manifestato di non essere d’accordo con il suo ritorno nella casa del reality show.

Davide Silvestri contro Alex Belli

Nelle scorse ore al GF Vip Davide Silvestri ha decios di affrontare Alex e Delia Duran. L’attore si è detto in disaccordo con il ritorno di Belli nello show e ha affermato che per lui il triangolo da lui formato con Soleil e Delia non sarebbe altro che un teatrino realizzato a regola d’arte:

“Lo show deve finire anche per voi. Alex inizia ad essere te stesso. Dici che siamo all’interno di uno show? Sì ma deve finire lo show che dico io.

Credo che voi siete più veri di quello che siete qui dentro, questa non è la verità. Qui è portata allo stremo diventa una rottura di p***e. Siamo onesti Alex, se fosse successo a qualche altro, lo avremmo criticato.

Perché non chiuderla subito una volta fuori? Se io e te avessimo visto lo stesso triangolo capitato ad un altro non avremmo mai detto ‘amore libero dai che bello’.(…) Come mai non avete chiarito fuori? Potevi dirle ‘amore mio Delia ti amo voglio te, non c’è bisogno di tornare in tv’.

Tu Alex sei bravissimo con le parole, cosa ci voleva a chiuderla in 5 minuti? Per questo io dico che non è reale”, ha tuonato Davide Silvestri, che nelle scorse ore era stato piuttosto freddo con il suo amico.

Alex Belli e Delia

Una volta tornato nella casa del GF Vip Alex Belli è riuscito a farsi perdonare da sua moglie Delia Duran, ma la questione ha sollevato la gelosia da parte di Soleil Sorge.