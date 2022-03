Davide Silvestri dopo il GF Vip: finalmente ritrova la sua Lilì. Il bacio immortalato dai presenti fa impazzire i fan.

Davide Silvestri non ha vinto il GF Vip, ma è stato uno dei concorrenti più puliti, se non l’unico, della sesta edizione del reality. Al termine della diretta, l’attore ha finalmente riabbracciato la fidanzata Lilì, replicando il “ti amo” detto per la prima volta proprio nella Casa più spiata d’Italia.

Davide Silvestri dopo il GF Vip

Anche se è arrivato secondo, Davide Silvestri è uno dei vincitori morali del GF Vip. In sei mesi di permanenza all’interno del reality, non ha mai mancato di rispetto a qualcuno. E’ sempre stato estremamente educato, disponibile al dialogo e si è prodigato spesso per fare da mangiare a chiunque. Non solo, Davide ha anche dimostrato di essere un bravo attore, con monologhi da pelle d’oca. Avrebbe meritato la vittoria, ma Jessica Selassié ha avuto la meglio.

Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Silvestri ha riabbracciato la fidanzata Alessia Costantino, chiamata affettuosamente “Lilì”.

Davide riabbraccia la sua Lilì

Grazie ad una condivisione social della pagina Instagram Mondoreality, abbiamo un breve video del primo abbraccio tra Davide e Lilì. L’attore, emozionato come non mai, la trova tra il pubblico e si fionda da lei. La abbraccia e le stampa un casto bacio sulle labbra.

Silvestri e la Costantino sono sempre stati molto riservati, per cui nessuno si aspettava un ‘limone’ in favore di telecamere. Nel corso del GF Vip, però, l’attore ha sorpreso la fidanzata con una proposta di matrimonio e per la prima volta ha ammesso di amarla più di ogni altra cosa. “È stato un momento magico. Non me l’aspettavo da parte di Davide, una reazione forte tanto è vero che il suo inginocchiarsi per me è stato una cosa incredibile.

Non ho capito più nulla, non mi sembrava vero. Anche nei giorni successivi ho fatto fatica a realizzare“, ha dichiarato Alessia ai microfoni di Casa Chi.

Davide verso il matrimonio con Lilì

Adesso che il GF Vip è finito, Davide e Lilì dovranno organizzare il matrimonio. Molto probabilmente, considerando che Alessia non appartiene al mondo dello spettacolo ed è molto riservata, le nozze saranno intime e non vedranno la presenza di paparazzi.