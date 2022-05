Davide Silvestri, matrimonio: solo sei Vipponi tra gli invitati

Davide Silvestri, matrimonio: l'attore ha deciso di invitare solo sei Vipponi.

Tra qualche settimana Davide Silvestri sposerà la fidanzata Alessia Costantino. L’ex concorrente del GF Vip ha deciso di invitare al matrimonio soltanto sei Vipponi: di chi si tratta?

Davide Silvestri, matrimonio: i Vipponi invitati

Il 3 luglio Davide Silvestri e Alessia Costantino si giureranno amore eterno.

La proposta di nozze, come ricorderanno bene i fan dell’attore, è andata in scena nel corso dell’ultima edizione del GF Vip. I preprarativi sono ormai agli sgoccioli e Davide e la sua Lilly sono stati beccati anche in una gioielleria di Roma, intenti a scegliere le fedi. Tra i dettagli che riguardano il matrimonio, nelle ultime ore ha fatto capolino un’indiscrezione interessante sugli invitati. Sembra che Silvestri abbia deciso di invitare soltanto sei Vipponi.

Solo sei Vipponi invitati al matrimonio di Davide

Qualche tempo fa, intervistato dal settimanale Chi, Davide aveva ammesso di voler invitare al suo matrimonio solo Barù e Katia Ricciarelli. A distanza di qualche giorno, ospite di Verissimo, aveva ammesso di volere al suo fianco anche Jessica Selassié. Ad oggi, pare che Silvestri abbia cambiato idea un’altra volta, aggiungendo ben tre Vipponi alla lista degli invitati.

Chi sono i Vipponi che andranno al matrimonio di Silvestri?

Stando a quanto sostiene la pagina Instagram Pipol Gossip, che vede tra gli ideatori il giornalista Gabriele Parpiglia, amico di Davide, l’attore inviterà al suo matrimonio sei Vipponi.

Si legge:

“Ecco, in esclusiva, le prime immagini di Davide Silvestri, sorpreso a Roma, mentre sceglie le fedi nuziali per le nozze con la sua Lilly che si terranno il prossimo 3 luglio, in provincia di Milano. Al matrimonio tra gli ex gieffini presenti ci saranno: Barù che si occuperà di fare la grigliata per gli ospiti, Jessica Selassiè (unica presente tra le sorelle) Katia Ricciarelli (impegno permettendo), la coppia Basciano Codegoni, Miriana Trevisan e testimone sarà il cugino Kekko, leader dei Modà. Ovviamente durante il party sarà servita la birra Lira prodotta da Davide e Kekko”.

Silvestri, stando a quanto si legge, ha invitato solo Barù, Katia, Jessica, Sophie, Alessandro e Miriana.